У Маріуполі припиняють роздавати усім гуманітарку. Також окупанти визначили порядок знесення будинків

У окупованому Маріуполі сьогодні, 30 червня, останній день роздачі гуманітарної допомоги усім мешканцям. Вже завтра окупанти будуть видавати гуманітарку лише непрацездатним людям.

Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що гуманітарна допомога від росіян така, що літнім людям доводиться їсти пліснявий хліб. До того ж єдина доступна робота у Маріуполі — розбір завалів, потрапити на яку можуть не більше 900 людей.

Крім того Андрющенко повідомив, що, за даними його джерел, російські окупанти затвердили порядок знесення та ремонту пошкоджених будинків.