У Маріуполі припиняють роздавати усім гуманітарку. Також окупанти визначили порядок знесення будинків

У окупованому Маріуполі сьогодні, 30 червня, останній день роздачі гуманітарної допомоги усім мешканцям. Вже завтра окупанти будуть видавати гуманітарку лише непрацездатним людям.
Радник мера міста Петро Андрющенко повідомив, що гуманітарна допомога від росіян така, що літнім людям доводиться їсти пліснявий хліб. До того ж єдина доступна робота у Маріуполі — розбір завалів, потрапити на яку можуть не більше 900 людей.
Крім того Андрющенко повідомив, що, за даними його джерел, російські окупанти затвердили порядок знесення та ремонту пошкоджених будинків.
Розселяти людей при виселенні планують у незайняті вцілілі квартири. Якщо господарі цих квартир не з’являться протягом трьох місяців, то житло привласнять. Якщо з’являться власники квартир, де вже мешкають люди, то власників будуть розселяти в інше вільне житло. При цьому перевезення меблів та речей — особиста проблема кожного.
«Початок активної фази знесення планується з другої декади липня. Першого липня буде оприлюднено загальний перелік будинків під знесення. Але коли який саме буде знесено — будуть вирішувати залежно від скандальності ситуації та наявності реальних мешканців. Чим менше мешканців, тим скоріше знесення» — розповів радник.
Також росіяни хочуть заселяти людей в бетонні модулі без внутрішнього ремонту, але не раніше серпня.