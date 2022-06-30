Голова Луганської ОВА Гайдай: При відході з Сєвєродонецька не загинув жоден український воїн

Вихід українських військових із Сєвєродонецька відбувся централізовано та за планом. При відході не було жодного загиблого українського бійця.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Впевнений, навіть не на 100%, а на всі 200%: захисники виконали свою місію у Сєвєродонецьку. І по часу, стільки, скільки вони стримували ворога, і по ураженню, яке завдавали ворогу — як у техніці, так і в особовому складі — там все виконано-перевиконано. Всі хлопці молодці», — наголосив Гайдай.

За його словами, все необхідне українським військовим для відходу — від будівельних матеріалів до човнів, тросів та ін. — було забезпечено. Тому при відході з міста не було жодного загиблого українського воїна.