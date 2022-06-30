«Проект»: Міноборони рф бреше про втрати ЗСУ — у заявах більше «знищеної» техніки, ніж могло бути в України

Міноборони росії бреше про успіхи російської армії в Україні. В усіх повідомленнях військових є грубі та смішні нестиковки у цифрах та географії.

Видання «Проект» провело дослідження майже 200 брифінгів міноборони росії з 24 лютого по 26 червня і зʼясувало, що російська армія «знищила» більше літаків, танків, бронемашин та безпілотників, ніж могло бути в України навіть з урахуванням постачання з інших країн, а саме:

108% українських літаків;

122% бронемашин і танків;

135% безпілотників.

Про успіхи російської армії щодня (а іноді й кілька разів) розповідає представник міноборони рф генерал ігор конашенков. У журналістів склалося враження, що конашенков бере дані з повітря.

Він звітував про захоплення тих самих міст і сіл по декілька разів і постійно плутається в цифрах втрат «ворога».

Найкраще брехню прессекретаря міноборони ілюструє його улюблений термін — «райони зосередження живої сили та техніки» українських військ. Якщо скласти всі заяви конашенкова докупи, то вийде, що росія знищила 39,8 тисячі таких скупчень, при тому, що решта заяв військових суперечать цій цифрі.

«Ми склали всі цифри зі звітів конашенкова про знищену техніку (танки, артилерію, системи ППО, станції радіоелектронної боротьби тощо) — з’ясувалося, що росія всього знищила 9 715 одиниць техніки. Тобто один район скупчення техніки складається навіть не з однієї одиниці техніки (хоча має бути більше), а із її чверті», — заявили журналісти.

Те саме з живою силою. Якщо скласти всі заяви, то вийде, що від дій російської армії загинули 40,5 тисячі українських військових. Ця цифра нереалістична, зазначають журналісти, але і з неї випливає, що знищене скупчення живої сили і техніки включає лише одну людину.