Обстріл Миколаєва ракетами: з-під завалів дістали ще одне тіло. Наразі відомо про 6 загиблих

Вночі з-під завалів будинку в Миколаєві, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали руйнувань іще 7 житлових багатоповерхівок. Переважно це вибиті вікна та зруйновані балкони.

Рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку, повідомили в ДСНС.