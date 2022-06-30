Обстріл Миколаєва ракетами: з-під завалів дістали ще одне тіло. Наразі відомо про 6 загиблих

Вночі з-під завалів будинку в Миколаєві, куди влучила російська ракета, рятувальники дістали ще одне тіло. Таким чином, на цей час відомо про 6 загиблих.
Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Також з’ясовано, що від ударної хвилі та уламків пошкоджень зазнали руйнувань іще 7 житлових багатоповерхівок. Переважно це вибиті вікна та зруйновані балкони.
Рятувальники продовжують роботу з пошуку загиблих та розбору конструкцій зруйнованого житлового будинку, повідомили в ДСНС.
Вчора зранку в Миколаєві росіяни влучили у житлову багатоповерхівку. До кінця дня було відомо про пʼятьох загиблих та пʼятьох поранених.