Росія на війні втратила ще 150 свої військових

Російська армія станом на ранок 30 червня втратила у війні проти України 35 600 своїх військових (+150 за останню добу).

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

1 573 танки (+1 за останню добу);

3 726 бойових броньованих машин (+6);

790 артилерійських систем (+9);

246 реактивних систем залпового вогню (без змін);

104 засоби ППО (+1);

217 літаків;

185 гелікоптерів;

641 дрон (+1),

143 крилаті ракети (+1);

14 кораблів/катерів;

2 602 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+4);

61 одиницю спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.