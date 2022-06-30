Новини

Росія на війні втратила ще 150 свої військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Російська армія станом на ранок 30 червня втратила у війні проти України 35 600 своїх військових (+150 за останню добу).

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

  • 1 573 танки (+1 за останню добу);
  • 3 726 бойових броньованих машин (+6);
  • 790 артилерійських систем (+9);
  • 246 реактивних систем залпового вогню (без змін);
  • 104 засоби ППО (+1);
  • 217 літаків;
  • 185 гелікоптерів;
  • 641 дрон (+1),
  • 143 крилаті ракети (+1);
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 602 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+4);
  • 61 одиницю спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.