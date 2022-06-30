Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм в районі Дементіївки на Харківщині

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення. ЗСУ зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм в районі Дементіївки на Харківщині.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Військові комісаріати цих областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.

На Харківському напрямку росіяни обстрілювали із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, населені пункти Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.

Захисники придушили спробу ворожого штурму в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку російські війська перегруповуються та обороняються. Обстріляли з артилерії різних калібрів райони Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ — Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бої тривають.

На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали українські позиції із артилерії.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледару, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.

На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру та перегруповуються. Завдали ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вели повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.

У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».