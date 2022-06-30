Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм в районі Дементіївки на Харківщині

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення. ЗСУ зупинили наступ на Бахмутському напрямку та відбили штурм в районі Дементіївки на Харківщині.
- На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують перебувати у прикордонних районах Брестської та Гомельської областей. Військові комісаріати цих областей вивчають можливості проведення прихованої мобілізації населення.
- На Харківському напрямку росіяни обстрілювали із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Харкова, населені пункти Питомник, Українка, Перемога, Дементіївка, Прудянка, Коробочкине та Рубіжне.
- Захисники придушили спробу ворожого штурму в районі населеного пункту Дементіївка. Окупанти відійшли. Завдали авіаційних ударів поблизу Прудянки та Верхнього Салтова.
- На Слов’янському напрямку російські війська перегруповуються та обороняються. Обстріляли з артилерії різних калібрів райони Мазанівки, Дібрівного та Краснопілля.
- На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ — Бахмут. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Сіверськ. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Веде наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, бої тривають.
- На Краматорському напрямку росіяни обстрілювали українські позиції із артилерії.
- На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли неподалік Берестового, Покровського і Званівки та авіаційний удар в районі Покровського. Українські воїни зупинили наступ та завдали окупантам значних втрат в районах населених пунктів Клинове і Новолуганське, а також відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС. В обох випадках ворог відійшов.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник обстрілював райони Водяного, Авдіївки, Мар’їнки, Вугледару, Полтавки, Новоукраїнського, Новосілки та Оріхова. Завдав авіаційних ударів по наших позиціях поблизу Авдіївки та Щербаків. Намагався вести штурмові дії у районі Павлівки, успіху не мав, відійшов.
- На Південнобузькому напрямку росіяни продовжують систематично обстрілювати цивільну та військову інфраструктуру та перегруповуються. Завдали ракетно-авіаційних ударів в районах Князівки, Потьомкиного і Березнегуватого. Вели повітряну розвідку. Продовжує зберігатися загроза ракетних ударів по критичній інфраструктурі регіону.
- У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».