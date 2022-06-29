«Серед українських захисників багато хто у справді важкому стані». У ГУР прокоментували обмін бійців із Маріуполя

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що багато українських військових із Маріуполя, яких вдалося обміняти, у досить важкому стані. Тому їм якнайшвидше потрібна якісна медична допомога.

Про це в ефірі «Суспільного» розповів представник пресслужби ГУР Андрій Юсов.

«Обмін рівноцінний. Ми віддали окупантів, але забрали справжніх українських захисників і героїв…Ми не коментуємо рід військ, стан здоровʼя і всього іншого [росіян]. Ми констатуємо, що серед українських захисників багато хто у справді важкому стані, багато лежачих, але всі отримають необхідну допомогу», — зазначив він.

За словами Юсова, у полоні українським бійцям надавали медичну допомогу по-різному. Однак у ГУР впевнені, що якби полонені отримали цю допомогу значно швидше і якісніше, то їхній стан був би кращий.

«Сьогодні справді багато важкопоранених, це люди з ампутованими кінцівками та багатьма іншими серйозними травмами. Ми знаємо, в яких умовах вони перебувають, але додатково всю інформацію про поводження і надану медичну допомогу, безумовно, ще окремо озвучимо», — пояснив Юсов.