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Ситуація на фронті 29 червня: росіяни продовжують наступ на Лисичанськ і біля Бахмуту, а ЗСУ знищують ворожі ДРГ — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російські війська продовжують наступати на Лисичанськ і неподалік Бахмуту. Вони намагаються взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ, але українські військові виявляють та знищують ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Ситуацію на фронті 29 червня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

  • росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;
  • на північ від Харкова окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ до держкордону та локально контратакують;
  • тривають бої за село Дементіївка.

«Бабель»

Донбас

  • на Словʼянському напрямку росіяни перегруповуються для подальшого наступу;
  • окупанти обстрілюють населені пункти біля траси М03: Долину, Богородичне, Микільське та інші;
  • також армія рф продовжує наступ на Лисичанськ;
  • окупанти намагаються взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ;
  • спроби просунутися до села Спірне знову зазнали невдачі;
  • ЗСУ виявили диверсійно-розвідувальні групи росіян у Верхньокамʼянці та Берестовому і знешкодили їх;
  • тривають бої на околиці села Клинове, також росіяни просунулися біля Вуглегірської ТЕС.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • на півдні України продовжуються тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами;
  • Генштаб повідомив, що росіяни обстріляли українські позиції в селах Білогірʼя та Інженерне Запорізької області. Інженерне розташоване біля околиць окупованого міста Пологи, що може свідчити про певні просування ЗСУ в цьому напрямку.

«Бабель»

Херсонщина

  • у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли. Генштаб підкреслює, що росіяни намагаються не допустити просування українських підрозділів і перегруповуються.

«Бабель»