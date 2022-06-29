Ситуація на фронті 29 червня: росіяни продовжують наступ на Лисичанськ і біля Бахмуту, а ЗСУ знищують ворожі ДРГ — на мапах «Бабеля»

Російські війська продовжують наступати на Лисичанськ і неподалік Бахмуту. Вони намагаються взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ, але українські військові виявляють та знищують ворожі диверсійно-розвідувальні групи.
Ситуацію на фронті 29 червня дивіться на мапах «Бабеля».
Харківська область
- росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;
- на північ від Харкова окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ до держкордону та локально контратакують;
- тривають бої за село Дементіївка.
Донбас
- на Словʼянському напрямку росіяни перегруповуються для подальшого наступу;
- окупанти обстрілюють населені пункти біля траси М03: Долину, Богородичне, Микільське та інші;
- також армія рф продовжує наступ на Лисичанськ;
- окупанти намагаються взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ;
- спроби просунутися до села Спірне знову зазнали невдачі;
- ЗСУ виявили диверсійно-розвідувальні групи росіян у Верхньокамʼянці та Берестовому і знешкодили їх;
- тривають бої на околиці села Клинове, також росіяни просунулися біля Вуглегірської ТЕС.
Південь
- на півдні України продовжуються тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами;
- Генштаб повідомив, що росіяни обстріляли українські позиції в селах Білогірʼя та Інженерне Запорізької області. Інженерне розташоване біля околиць окупованого міста Пологи, що може свідчити про певні просування ЗСУ в цьому напрямку.
Херсонщина
- у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли. Генштаб підкреслює, що росіяни намагаються не допустити просування українських підрозділів і перегруповуються.