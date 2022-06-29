Ситуація на фронті 29 червня: росіяни продовжують наступ на Лисичанськ і біля Бахмуту, а ЗСУ знищують ворожі ДРГ — на мапах «Бабеля»

Російські війська продовжують наступати на Лисичанськ і неподалік Бахмуту. Вони намагаються взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ, але українські військові виявляють та знищують ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

Ситуацію на фронті 29 червня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

росіяни продовжують обстрілювати населені пункти області, зокрема Харків;

на північ від Харкова окупанти намагаються не допустити просування ЗСУ до держкордону та локально контратакують;

тривають бої за село Дементіївка.

Донбас

на Словʼянському напрямку росіяни перегруповуються для подальшого наступу;

окупанти обстрілюють населені пункти біля траси М03: Долину, Богородичне, Микільське та інші;

також армія рф продовжує наступ на Лисичанськ;

окупанти намагаються взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ;

спроби просунутися до села Спірне знову зазнали невдачі;

ЗСУ виявили диверсійно-розвідувальні групи росіян у Верхньокамʼянці та Берестовому і знешкодили їх;

тривають бої на околиці села Клинове, також росіяни просунулися біля Вуглегірської ТЕС.

Південь

на півдні України продовжуються тактичні бойові дії зі взаємними обстрілами;

Генштаб повідомив, що росіяни обстріляли українські позиції в селах Білогірʼя та Інженерне Запорізької області. Інженерне розташоване біля околиць окупованого міста Пологи, що може свідчити про певні просування ЗСУ в цьому напрямку.

Херсонщина