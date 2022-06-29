Україна та Індонезія започаткували безвізовий режим

Президент України Володимир Зеленський і Президент Індонезії Джоко Відодо домовилися започаткувати безвізовий режим між країнами.

Про це повідомляють в Офісі президента.

«Це гарна новина. Це важливо для наших народів з усіх точок зору – для економіки, соціального розвитку, освіти, звʼязків між людьми», – сказав Володимир Зеленський.

Джоко Відодо у свою чергу нагадав, що Україна та Індонезія мають дипломатичні відносини впродовж 30 років, і запевнив у подальшій відданості та налаштованості на їх продовження.