На Київщині блискавка влучила в опору моста, який був замінований. Міна здетонувала, є загиблі та поранені

У селі Демидів Київської області блискавка влучила в опору мосту, який був замінований. Через удар міна здетонувала і міст обвалився, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Про це повідомили у Київської ОВА та очільник Димерської громади Володимир Підкурганний.

«Сьогодні у Вишгородському районі, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь. За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога», — розповіли у Київській ОВА.

Там зазначили, що наразі міст не працює, а на місці є всі служби, які встановлюють причини руйнування.

Водночас Підкурганний написав у коментарях до своєї публікації, що відбулася детонація через удар блискавки. Наразі вирішується питання з можливим проїздом через село Козаровичі.