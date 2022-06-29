У Сирії заявили про рішення визнати незалежність «лднр»

У Міністерстві закордонних справ Сирії повідомили про рішення визнати «незалежність» проросійських квазіутворень на території України — «лднр».

Про це пише сирійське держагентство SANA.

«Це втілення загальної волі та прагнення налагодити стосунки у всіх сферах. Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення визнати незалежність і суверенітет як «луганської народної республіки», так і «донецької народної республіки», — йдеться в заяві МЗС Сирії.

Там також зазначили, що найближчим часом планують установити дипломатичні відносини з «лднр».

В українському МЗС повідомили, що вже побачили таку інформацію і найближчим часом відреагують на заяви Сирії.