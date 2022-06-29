У Кривому Розі перейменують 193 топоніми, назви яких повʼязані з росією та білоруссю

У Кривому Розі перейменують вулиці, площі, парки та сквери, назви яких повʼязані з росією та білоруссю.

Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

«У місті, яке героїчно бореться з орками вже пʼятий місяць, зʼявляться вулиці, сквери та площі на честь військових частин, які захищають наш рідний Кривий Ріг, Героїв України, видатних українських та іноземних діячів, на честь українських міст, традицій», — зазначив він.

Робоча група, до складу якої увійшли керівники міськвиконкому та районів, представники громадськості, науковці та краєзнавці завершили підготовку до перейменування. На першому етапі перейменують вулиці, повʼязані з російськими та білоруськими географічними назвами.

Вілкул розповів, як це відбуватиметься: