У Кривому Розі перейменують 193 топоніми, назви яких повʼязані з росією та білоруссю

У Кривому Розі перейменують вулиці, площі, парки та сквери, назви яких повʼязані з росією та білоруссю.
Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
«У місті, яке героїчно бореться з орками вже пʼятий місяць, зʼявляться вулиці, сквери та площі на честь військових частин, які захищають наш рідний Кривий Ріг, Героїв України, видатних українських та іноземних діячів, на честь українських міст, традицій», — зазначив він.
Робоча група, до складу якої увійшли керівники міськвиконкому та районів, представники громадськості, науковці та краєзнавці завершили підготовку до перейменування. На першому етапі перейменують вулиці, повʼязані з російськими та білоруськими географічними назвами.
Вілкул розповів, як це відбуватиметься:
- З 1 по 30 липня мешканці тих вулиць, які підлягають перейменуванню, зможуть ознайомитись із переліком нових назв, які запропонувала робоча група. Із жителями вулиць проведуть зустрічі, під час яких вчені та краєзнавці розкажуть про військові частини, історичні постаті та події, на честь яких дадуть нові назви. Якщо мешканці мають власні пропозиції щодо назв, вони до 30 липня можуть надіслати відповідний лист з обґрунтуванням на адресу своєї районної ради або принести його особисто.
- Після закінчення 30-денного терміну в кожному районі міста систематизують пропозиції щодо перейменування. Цей процес триватиме два тижні — з 31 липня до 14 серпня. З 15 по 31 серпня працівники райвиконкомів проведуть із мешканцями вулиць обговорення, під час якого люди оберуть нову назву вулиці.
- Після цього райвиконкоми нададуть цю інформацію для підготовки рішення щодо перейменування топонімів у Кривому Розі на черговому засіданні міської ради.
- У квітні у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією, та демонтували понад десять пам’ятних знаків, встановлених за радянських часів.
- Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що після війни місто перейменує всі топографічні назви, повʼязані з росією.