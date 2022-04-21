У Дніпрі перейменували 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією

У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією.
Про це повідомляє пресслужба міської ради.
Так, у місті Дніпро зʼявились вулиці Конотопська, Авдіївська, Волонтерська, Чорнобаївська та інші.
Ось повний список перейменованих вулиць:
- вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) — Українських воїнів;
- вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) — Ірпінська;
- пров. Абхазький (Шевченківський р-н) — Ірпінський;
- вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) — Чечелівська;
- вул. Білгородська (Соборний р-н) — Наукових працівників;
- вул. Біломорська (Новокодацький р-н) — Чорнобаївська;
- пров. Біломорський (Чечелівський р-н) — Чорнобаївський;
- пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Бучанський;
- пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Вольовий;
- вул. Домодєдовська (Самарський р-н) — Ворзельська;
- вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) — Гостомельська;
- вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) — Бородянська;
- вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) — Волонтерська;
- вул. Митищинська (Новокодацький р-н) — Польська;
- пров. Московський (Індустріальний р-н) — Азовсталі;
- вул. Орська (Новокодацький р-н) — Краматорська;
- вул. Псковська (Самарський р-н) — Авдіївська;
- вул. Пулковська (Індустріальний р-н) — Дебальцівська;
- вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопська;
- пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський;
- туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський;
- вул. Саратовська (Індустріальний р-н) — Новокаховська;
- вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) — Бахмутська;
- вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовська;
- пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовський;
- вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Деснянська;
- вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Салтівська;
- вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) — Бориспільська;
- вул. Шушинська (Новокодацький р-н) — Молочанська;
- вул. Якутська (Новокодацький р-н) — Високопільська;
- вул. Ярославська (Шевченківський р-н) — Вишгородська.
Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю й надалі працюватиме в цьому напрямку, адже назв, пов’язаних з рф, у місті залишилося ще багато.