У Дніпрі перейменували 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією

У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Так, у місті Дніпро зʼявились вулиці Конотопська, Авдіївська, Волонтерська, Чорнобаївська та інші.

Ось повний список перейменованих вулиць:

вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) — Українських воїнів;

вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) — Ірпінська;

пров. Абхазький (Шевченківський р-н) — Ірпінський;

вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) — Чечелівська;

вул. Білгородська (Соборний р-н) — Наукових працівників;

вул. Біломорська (Новокодацький р-н) — Чорнобаївська;

пров. Біломорський (Чечелівський р-н) — Чорнобаївський;

пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Бучанський;

пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Вольовий;

вул. Домодєдовська (Самарський р-н) — Ворзельська;

вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) — Гостомельська;

вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) — Бородянська;

вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) — Волонтерська;

вул. Митищинська (Новокодацький р-н) — Польська;

пров. Московський (Індустріальний р-н) — Азовсталі;

вул. Орська (Новокодацький р-н) — Краматорська;

вул. Псковська (Самарський р-н) — Авдіївська;

вул. Пулковська (Індустріальний р-н) — Дебальцівська;

вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопська;

пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський;

туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський;

вул. Саратовська (Індустріальний р-н) — Новокаховська;

вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) — Бахмутська;

вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовська;

пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовський;

вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Деснянська;

вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Салтівська;

вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) — Бориспільська;

вул. Шушинська (Новокодацький р-н) — Молочанська;

вул. Якутська (Новокодацький р-н) — Високопільська;

вул. Ярославська (Шевченківський р-н) — Вишгородська.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю й надалі працюватиме в цьому напрямку, адже назв, пов’язаних з рф, у місті залишилося ще багато.