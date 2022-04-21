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У Дніпрі перейменували 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

У Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з росією.

Про це повідомляє пресслужба міської ради.

Так, у місті Дніпро зʼявились вулиці Конотопська, Авдіївська, Волонтерська, Чорнобаївська та інші.

Ось повний список перейменованих вулиць:

  • вул. 30-ї Іркутської дивізії (Новокодацький р-н) — Українських воїнів;
  • вул. Абхазька (Соборний, Шевченківський р-н) — Ірпінська;
  • пров. Абхазький (Шевченківський р-н) — Ірпінський;
  • вул. Алтайська (Новокодацький, Чечелівський р-н) — Чечелівська;
  • вул. Білгородська (Соборний р-н) — Наукових працівників;
  • вул. Біломорська (Новокодацький р-н) — Чорнобаївська;
  • пров. Біломорський (Чечелівський р-н) — Чорнобаївський;
  • пров. Бурятський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Бучанський;
  • пров. Воркутинський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Вольовий;
  • вул. Домодєдовська (Самарський р-н) — Ворзельська;
  • вул. Кабардинська (Чечелівський р-н) — Гостомельська;
  • вул. Кронштадтська (Чечелівський р-н) — Бородянська;
  • вул. Магаданська (Індустріальний, Самарський р-н) — Волонтерська;
  • вул. Митищинська (Новокодацький р-н) — Польська;
  • пров. Московський (Індустріальний р-н) — Азовсталі;
  • вул. Орська (Новокодацький р-н) — Краматорська;
  • вул. Псковська (Самарський р-н) — Авдіївська;
  • вул. Пулковська (Індустріальний р-н) — Дебальцівська;
  • вул. Ростовська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопська;
  • пров. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський;
  • туп. Ростовський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Конотопський;
  • вул. Саратовська (Індустріальний р-н) — Новокаховська;
  • вул. Сахалінська (Новокодацький р-н) — Бахмутська;
  • вул. Тагільська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовська;
  • пров. Тагільський (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Новоазовський;
  • вул. Уфімська (Амур-Нижньодніпровський р-н) — Деснянська;
  • вул. Хабарівська (Амур-Нижньодніпровський, Індустріальний р-н) — Салтівська;
  • вул. Шереметьєвська (Самарський р-н) — Бориспільська;
  • вул. Шушинська (Новокодацький р-н) — Молочанська;
  • вул. Якутська (Новокодацький р-н) — Високопільська;
  • вул. Ярославська (Шевченківський р-н) — Вишгородська.

Мер Дніпра Борис Філатов зазначив, що разом з архітектурним управлінням, комісією і громадськістю й надалі працюватиме в цьому напрямку, адже назв, пов’язаних з рф, у місті залишилося ще багато.