СБУ затримала підприємця, який не повернув Нацгвардії 10 гелікоптерів

Служба безпеки затримала гендиректора київської приватної авіакомпанії, який в умовах воєнного стану не повернув 10 орендованих вертольотів з Африки.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

У Службі заявили, що директор проігнорував вимоги воєнного часу і не повернув у держвласність орендовані вертольоти (дев’ять Мі-8МТ і один Мі-8МТВ), які мали бути задіяні у бойових завданнях та призначалися бійцям Нацгвардії. За укладеною угодою чоловік був зобов’язаний повернути гелікоптери у разі початку війни, натомість він заробляв десятки мільйонів гривень на їх суборенді на території Західної Африки.

Затриманому повідомили про підозру за статтею про перешкоджання діяльності ЗСУ в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК). Його чекає обрання міри запобіжного заходу.