Українська військова розвідка: Окупанти вигадали новий спосіб для збирання особистих даних жителів Маріуполя

Окупаційна адміністрація міста Маріуполь Донецької області використовує нові методи збору інформації про мешканців, які залишаються в місті — вона організувала прийом заявок про пошкоджене майно в ході бойових дій.

Про це українська військова розвідка повідомила у середу, 29 червня.

Для цього громадянам необхідно подати заявку на відбудову житлових помешкань або на відшкодування, якщо відбудувати неможливо. У заяві обов’язково має бути зазначено, що майно «було пошкоджене в результаті обстрілів ЗСУ». Також необхідно перелічити усіх власників житла, а також зареєстрованих там громадян і надати інформацію щодо місця їхнього нинішнього перебування.