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Російська армія за останню добу втратила ще 200 своїх бійців

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Станом на 29 червня російська армія у війні проти України втратила 35 450 військових — за останню добу додалися 200.

Про це свідчать дані Генерального штабу України.

Також росія втратила:

  • 1 572 танки (+5 за останню добу);
  • 3 720 бойових броньованих машин (+16);
  • 781 артилерійську систему (+3);
  • 246 реактивних систем залпового вогню (+3);
  • 103 засоби ППО (+1);
  • 217 літаків;
  • 185 гелікоптерів;
  • 640 дронів (+4),
  • 142 крилаті ракети (+3);
  • 14 кораблів/катерів;
  • 2 598 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+9);
  • 61 одиницю спеціальної техніки.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.