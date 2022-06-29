Російська армія за останню добу втратила ще 200 своїх бійців

Станом на 29 червня російська армія у війні проти України втратила 35 450 військових — за останню добу додалися 200.
Про це свідчать дані Генерального штабу України.
Також росія втратила:
- 1 572 танки (+5 за останню добу);
- 3 720 бойових броньованих машин (+16);
- 781 артилерійську систему (+3);
- 246 реактивних систем залпового вогню (+3);
- 103 засоби ППО (+1);
- 217 літаків;
- 185 гелікоптерів;
- 640 дронів (+4),
- 142 крилаті ракети (+3);
- 14 кораблів/катерів;
- 2 598 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+9);
- 61 одиницю спеціальної техніки.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Бахмутському напрямку.