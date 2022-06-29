Ранкове зведення Генштабу: Війська рф намагаються оточити Лисичанськ, наступають на Бахмутському напрямку та штурмують Слов’янський напрямок

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію на 06:00 щодо російського вторгнення. Війська рф і надалі намагаються оточити Лисичанськ, із частковим успіхом наступають на Бахмутському напрямку та ведуть штурм на Слов’янському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. За планами зборів, відпрацьовуватимуть формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ та проведення бойового злагодження.

Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території білорусі по об’єктах на території України.

На Сіверському напрямку росіяни утримують у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Війська рф обстріляли з артилерії позиції ЗСУ у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Для обстрілу прикордонних районів Сумської області росіяни розгортають в безпосередній близькості до державного кордону України реактивні системи залпового вогню «Град».

На Харківському напрямку російські підрозділи основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. Ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни та Кутузівка.

На Слов’янському напрямку війська рф ведуть штурмові дії, щоб вийти на рубіж Богородичне — Краснопілля і наступати на Барвінкове та Слов’янськ.

Армія рф обстріляла українські позиції у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.

На Донецькому напрямку росіяни надалі намагаються оточити Лисичанськ і ведуть бої на Лисичанському та Бахмутському напрямках.

На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка — Верхньокамʼянка.

На Бахмутському напрямку ворог веде наступ у напрямках Мідна Руда — Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). Окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.

На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Систематично обстрілює підрозділи ЗСУ.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках російські підрозділи основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні контрнаступу ЗСУ у Херсонській та Миколаївській областях.

На Криворізькому напрямку для посилення своїх підрозділів війська рф перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.

На Миколаївському напрямку для прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту рф продовжує блокувати морські комунікації та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».