Ранкове зведення Генштабу: Війська рф намагаються оточити Лисичанськ, наступають на Бахмутському напрямку та штурмують Слов’янський напрямок

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію на 06:00 щодо російського вторгнення. Війська рф і надалі намагаються оточити Лисичанськ, із частковим успіхом наступають на Бахмутському напрямку та ведуть штурм на Слов’янському напрямку.
- На Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності збройних сил республіки білорусь. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня поточного року у Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов’язаними. За планами зборів, відпрацьовуватимуть формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ та проведення бойового злагодження.
- Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів з території білорусі по об’єктах на території України.
- На Сіверському напрямку росіяни утримують у прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ. Війська рф обстріляли з артилерії позиції ЗСУ у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.
- Для обстрілу прикордонних районів Сумської області росіяни розгортають в безпосередній близькості до державного кордону України реактивні системи залпового вогню «Град».
- На Харківському напрямку російські підрозділи основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. Ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни та Кутузівка.
- На Слов’янському напрямку війська рф ведуть штурмові дії, щоб вийти на рубіж Богородичне — Краснопілля і наступати на Барвінкове та Слов’янськ.
- Армія рф обстріляла українські позиції у районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.
- На Донецькому напрямку росіяни надалі намагаються оточити Лисичанськ і ведуть бої на Лисичанському та Бахмутському напрямках.
- На Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка — Верхньокамʼянка.
- На Бахмутському напрямку ворог веде наступ у напрямках Мідна Руда — Клинове. Має частковий успіх, закріплюється у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС). Окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою.
- На Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.
- На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Систематично обстрілює підрозділи ЗСУ.
- На Південнобузькому та Таврійському напрямках російські підрозділи основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні контрнаступу ЗСУ у Херсонській та Миколаївській областях.
- На Криворізькому напрямку для посилення своїх підрозділів війська рф перемістили до однієї батальйонної тактичної групи.
- На Миколаївському напрямку для прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.
- У північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання чорноморського флоту рф продовжує блокувати морські комунікації та веде розвідку. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває три носії крилатих ракет морського базування типу «Калібр».