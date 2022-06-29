Після зіткнення з корпусом невідомої ракети на Місяці утворився кратер

На поверхні Місяця утворився новий подвійний кратер після того, як 4 березня у нього врізався корпус невідомої ракети.

Про це пише CNN.

В результаті удару утворилося відразу два кратери діаметрами 18 і 16 метрів. Разом вони створюють западину завширшки приблизно 28 метрів.

«Як правило, у відпрацьованих ракет маса зосереджена на кінці двигуна, а решта ступеня здебільшого складається з порожнього паливного бака. Але виникнення подвійного кратера може говорити про те, що цей обʼєкт мав великі маси на обох кінцях, коли він врізався в Місяць», — пояснили в NASA.

Точне походження корпусу ракети, який перетворився на космічне сміття багато років тому, незрозуміле, тому подвійний кратер може допомогти астрономам визначити, що це було.

Незалежний дослідник Білл Грей, розробник програмного забезпечення для відстеження орбіт у космосі, першим помітив траєкторію невідомого обʼєкта. Спершу він прийняв його за ступінь ракети SpaceX Falcon або DSCOVR, запущеної ще 2015 року, але пізніше визнав, що помилився.

Потім Грей висунув припущення, що йдеться про китайську місію місії «Чанчжен» 2014 року. Однак китайське МЗС заперечує це твердження, заявляючи, що ракета-носій «благополучно увійшла в атмосферу Землі і повністю згоріла».