Очільник Луганської ОВА: Лисичанськ не в оточенні, туди вдається доправити гуманітарку. Але евакуювати людей вже майже неможливо

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська не оточили місто Лисичанськ. Туди навіть вдається завезти гуманітарну допомогу.

Про це він розповів в інтервʼю проєкту «Бабеля» під назвою «ТА.ЗА.ШО», яке буде оприлюднене 29 червня.

«Сьогодні нам все ж таки вдалося, хоча було важко, доставити в Лисичанськ гуманітарні вантажі. І це буде відповіддю на запитання про вираз, що Лисичанськ в оперативному оточенні. Машина приїхала, розвантажила гуманітарні набори та повернулася назад», — розповів Гайдай.

Він також зазначив, що наразі евакуювати людей із міста вже майже неможливо, тому що небезпечно перебувати на вулицях через обстріли з боку росіян. Гайдай пояснює, що росіяни намагаються обстрілювати місця збору для евакуації. Тому Луганська ОВА закликає людей не збиратися разом, а перебувати в укриттях.

Водночас у місті триває «тиха» евакуація, коли машини забирають людей безпосередньо з укриттів. За словами Гайдая, у Лисичанську досі перебувають до 15 тисяч людей.