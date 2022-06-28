Ситуація на фронті 28 червня: росіяни масово обстрілюють Харківщину та хочуть взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ — на мапах «Бабеля»

Російські окупанти масово обстрілюють Харківщину та Херсонщину. На Донбасі вони намагаються наступати на Лисичанськ та взяти під контроль трасу Бахмут — Лисичанськ. Також вони пробують штурмувати в напрямку Словʼянська, але невдало.
Ситуацію на фронтах 28 червня дивіться на мапах «Бабеля».
Харківська область
- армія рф продовжує масово обстрілювати населені пункти області, зокрема і Харків;
- на північ від Харкова окупанти намагаються контратакувати, щоб не допустити виходу ЗСУ до держкордону;
- штурм росіянами села Дементіївка знову відбили;
- також армія рф знову намагалася штурмувати Залиман та сусіднє село Довгалівка — безуспішно.
Донбас
- на Слов’янському напрямку росіяни намагаються просуватися вздовж траси М03, але ЗСУ тримаються на рубежі Краснопілля — Богородичне;
- штурми окупантами сіл Долина та Мазанівка з Довгенького зазнали невдачі;
- тривають спроби росіян наступати на Лисичанськ;
- окупанти намагаються вклинитися та захопити трасу Бахмут — Лисичанськ. Вони спробували наступати на село Спірне, але зазнали втрат та відійшли;
- також продовжуються обстріли навколо Бахмуту та сіл уздовж лінії фронту;
- на південь від Вугледару тривають бої біля села Єгорівка та сусіднього Шевченка.
Південь
- на півдні України тривають тактичні бойові дії із взаємними обстрілами. Росіяни обстріляли райони Гуляйполя, Оріхова, Кам’янського та Полтавки.
Херсонщина
- у Херсонській області теж продовжуються взаємні обстріли. ЗСУ намагаються закріпитися в районі Високопілля, тоді як росіяни завдали авіаудару по сусідньому селу Потьомкіне.