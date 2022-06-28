Болгарія висилає 70 дипломатів із посольства рф

Премʼєр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що його країна висилає 70 дипломатів з посольства російської федерації у Софії.

Про це повідомляє Bulgarian News Agency.

«Я хотів би сказати всім зарубіжним країнам, а не тільки росії, що кожен, хто працює проти інтересів Болгарії, буде висланий назад до країни, з якої він прибув», — наголосив глава уряду.

Премʼєр-міністр не повідомив подробиць, бо інформація є конфіденційною, але пояснив, що ці 70 дипломатів обіймали різні офіційні посади у посольстві росії та були залучені до діяльності, яка не відповідає їхнім дипломатичним посадам.

«Можу сказати, що значна частина з них працювала на іноземні [розвідувальні] служби, і що їхня дипломатична роль була лише прикриттям», — сказав Петков.