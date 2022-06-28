ЄС поставить Україні 90 вантажівок підвищеної прохідності для потреб ЗСУ

Європейський Союз розпочинає постачання Україні 90 вантажівок підвищеної прохідності для потреб Збройних сил.

Про це пише пресслужба представництва ЄС в Україні.

«ЄС розпочав постачання Збройним силам України понад 90 вантажівок підвищеної прохідності в межах Європейського фонду миру. Вантажівки надані для підтримки медичних, інженерних та матеріально-технічних підрозділів ЗСУ», — йдеться у повідомленні.

Цей пакет допомоги є частиною загального пакета вартістю в €31 мільйон. Загалом Євросоюз планує надати інженерне обладнання, медичне обладнання, засоби логістики тощо.