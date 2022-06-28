Корупція, переслідування та домагання. ДБР розслідує інформацію про злочинне угрупування поліцейських у Кривому Розі

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про створення поліцейськими злочинного угруповання у Кривому Розі.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

«Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом можливого перевищення службових повноважень керівництвом патрульної поліції у Кривому Розі (ч. 2 ст. 365 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Бюро також додало відео зі зверненням неназваного військового, який заявляє про створення батальйоном патрульної поліції злочинної групи. Вона займається систематичною корупцією з оборотом у 500 тисяч гривень. Крім того, він звинуватив керівництво патрульної поліції в порушенні прав поліцейських, замахах на них і в сексуальних домаганнях до жінок-поліцейських.