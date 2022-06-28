Telegram-канал «Беларускі Гаюн» опублікував перехоплені розмови російських пілотів, які обстрілювали ракетами Україну

Білоруський Telegram-канал «Беларускі Гаюн» опублікував перехопленні перемовини пілотів російських винищувачів і бомбардувальників, які 25 червня випустили приблизно 50 ракет по території України.

«Якщо коротко, то в ударах були задіяні бомбардувальники Ту-22М3, які вилітали з військового аеродрому «Шайковка» (Калузька область, рф), і винищувачі Су-34 та Су-35, що злетіли з військового аеродрому «Сеща» (Брянська область, рф). Удари на території Львівської, Житомирської, Чернігівської та Київської областей України завдавалися ракетами Х-32 та Х-59МК», — повідомив канал.