«Виснажені морально, фізично». У Бурятії дружини російських окупантів просять повернути чоловіків додому

У Бурятії дружини російських військовослужбовців записали звернення до глави республіки Олексія Циденова з проханням повернути їхніх чоловіків додому.

Про це повідомляє «Радио Свобода».

Одна з учасниць акції Віра Партілхаєва повідомила журналістам, що військові в січні вирушили на «навчання» і зараз перебувають в Україні.

«Із 24 лютого вони беруть участь у спецоперації. Виснажені морально, фізично. У всіх контузії легкого та середнього ступеня тяжкості», — жаліються дружини російських окупантів.

«Телебачення не надає розголосу цьому беззаконню! Усі бояться, дали команду мовчати! Нехай буде на вашій совісті смерть кожного військового у цій несправедливій війні! Ми вимагаємо повернути наших синів і чоловіків на батьківщину», — написала Віра Партілхаєва у своїх соцмережах, звертаючись до глави Бурятії Олексія Циденова.

За її словами, звернення підтримали дружини військових із пʼятої танкової Тацинської бригади. Наразі відомо, що у війні проти України загинули щонайменше 30 військових із цього підрозділу.

За даними журналістів, до середини червня підтвердили смерть 184 військових із Бурятії. Наразі ця республіка посідає друге місце серед регіонів росії за кількістю загиблих у війні проти України. Російське міноборони цю інформацію не коментує. Також влада не реагувала на звернення дружин російських військових.