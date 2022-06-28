Франція відправить в Україну бронетранспортери. Також думають над поставками протикорабельних ракет

Міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна передасть Україні бронетранспортери VAB французького виробництва. Також розглядають можливість поставок в Україну протикорабельних ракет Exocet.

Про це повідомляє CNN із посиланням на інтерв’ю міністра газеті Le Parisien.

За словами Себастьєна Лекорню, поставки БТР для українського війська будуть значними.

«Щоб швидко рухатися в районах, які перебувають під вогнем противника, армії потрібна бронетехніка», — сказав французький міністр.

«Франція постачатиме у значній кількості транспортні засоби типу VAB, які є на озброєнні», — додав він.

Коли розпочнуться поставки, Лекорню не повідомив. Він зазначив, що у Франції також думають над відправкою в Україну протикорабельних ракет Exocet французького виробництва.