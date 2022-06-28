На продажі гуманітарної допомоги для ЗСУ викрили керівника благодійного фонду на Житомирщині.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва Житомирської обласної прокуратури керівника благодійного фонду викрили на продажу гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

За даними слідства, чоловік завозив з-за кордону гуманітарну допомогу для українських захисників, однак не відправляв товари на потреби ЗСУ, а продавав їх. Він складував квадрокоптери, тактичні рюкзаки, наколінники, турнікети та інші товари в холі одного з гуртожитків у Житомирі.

Правоохоронці задокументували кілька фактів незаконного продажу гуманітарної допомоги на майже пів мільйона гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру й обрання запобіжного заходу.