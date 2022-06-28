Колишній місцевий кадебешник корегував ракетні удари росіян по Львівщині

Прокуратура викрила місцевого колишнього співробітника радянського КДБ, який корегував ракетні удари російських окупантів по території Львівської області.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру громадянину України у держзраді (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, уродженець Львова, будучи колишнім працівником КДБ СРСР, протягом березня 2022 року надавав допомогу державі-агресору та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України. Чоловік за допомогою одного з месенджерів передавав інформацію представниками рф про місцезнаходження ЗСУ на території Львівської області для нанесення ракетних ударів.

Підозрюваний затриманий. Судом йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.