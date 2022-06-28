В окупованому Перевальську на Луганщині горить база військ росії. У «лнр» кажуть про удар системами HIMARS

У окупованому Перевальську на Луганщині горить військова база окупаційних військ росії, в яку, ймовірно, поцілили Збройні сили України.

Про це повідомляють російські ЗМІ, InformNapalm та Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

Попередньо, удар прийшовся у ремонтний завод, на якому знаходилася велика кількість військової техніки окупантів та склад з боєприпасами. Російський терорист, «ексміністр днр» ігор гіркін (стрєлков) повідомив, що у «базу солдат» влучила ракета — дуже багато поранених.

Керівництво так званої «лнр» підтвердило удар, заявивши, по позиціях росіян вдарили американські РСЗВ HIMARS, передані Україні. Перевальськ знаходиться за 50 км від лінії фронту і за 60 км від позицій ЗСУ.

Українська сторона офіційно удар поки не підтвердила і не спростувала.