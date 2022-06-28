Росія вночі випустила по Миколаєву 11 ракет, частину з них збила ППО. В Очакові є загиблі, зокрема дитина

Уночі російська армія випустила по місту Миколаїв 11 ракет, частину з них збила протиповітряна оборона.

Про це вранці 28 червня повідомив глава ОДА Віталій Кім.

Крім цього, росія обстрілювала реактивними системами залпового вогню місто Очаків — три людини загинули (зокрема шестирічна дівчина) та шестеро поранені (тримісячна дитина в комі). Від удару в деяких районах відсутнє водо-, газо-, енергопостачання та інтернет.

Зараз рятувальники розбирають завали, деталі будуть пізніше.

Перед цим, увечері 27 червня, Миколаїв обстріляли реактивною системою залпового вогню «Ураган» касетними боєприпасами: уражено приватні подвірʼя та будинки, автомобіль. Касетні боєприпаси лягли і біля зупинки громадського транспорту. Інформація щодо постраждалих не надходила.

Наразі тривають обстріли в Березнегуватській громаді і сіл по лінії розмежування. За попередньою інформацію, є пошкоджена, подекуди зруйнована інфраструктура та житлові будинки. Інформація щодо потерпілих уточнюється.