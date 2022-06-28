Удар по Кременчуку: відомо про 18 загиблих та 59 постраждалих

Наразі відомо про 18 загиблих та 59 постраждалих внаслідок удару російської ракети по торговому центру в Кременчуку.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати», — написав він.

25 постраждалих госпіталізовані.

Всі групи реагування працюють у посиленому режимі.

На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово.

О 00:30 пожежу в будівлі ТЦ «Амстор» у м. Кременчук локалізовано на площі 10 тис. 300 м кв.