Удар по Кременчуку: відомо про 18 загиблих та 59 постраждалих

Наразі відомо про 18 загиблих та 59 постраждалих внаслідок удару російської ракети по торговому центру в Кременчуку.
Про це повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«18 загиблих… Щирі співчуття рідним і близьким. Рятувальники продовжують працювати», — написав він.
25 постраждалих госпіталізовані.
Всі групи реагування працюють у посиленому режимі.
На місці працюють психологи. Роботи проводитимуться цілодобово.
О 00:30 пожежу в будівлі ТЦ «Амстор» у м. Кременчук локалізовано на площі 10 тис. 300 м кв.
- Командування Повітряних сил повідомило, що російські окупанти били по ТРЦ у Кременчуку ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Їх запускали з Курської області.