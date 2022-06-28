Удар по Кременчуку: Кількість загиблих зросла до 15, майже 60 людей поранені

Кількість загиблих внаслідок удару російською ракетою по торговому центру в Кременчуку зросла до 15 людей.

Про це повідомив голова Полтавської області Дмитро Лунін.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 23:30 продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі. До лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 людина померла в лікарні). Інформація уточнюється.