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Удар по Кременчуку: Кількість загиблих зросла до 15, майже 60 людей поранені

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Кількість загиблих внаслідок удару російською ракетою по торговому центру в Кременчуку зросла до 15 людей.

Про це повідомив голова Полтавської області Дмитро Лунін.

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що станом на 23:30 продовжується гасіння окремих осередків пожежі в будівлі. До лікувальних закладів звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано (1 людина померла в лікарні). Інформація уточнюється.

  • Командування Повітряних сил повідомило, що російські окупанти били по ТРЦ у Кременчуку ракетами Х-22, випущеними із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Їх запускали у Курській області.