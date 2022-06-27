Агентство Moodyʼs оголосило про дефолт росії за зовнішніми боргами

Рейтингове агентство Moodyʼs оголосило про дефолт росії по зовнішніх запозиченнях.

Про це пише Reuters.

«росія вперше за понад сторіччя оголосила дефолт за своїми міжнародними облігаціями, оскільки широкі санкції фактично відрізали країну від світової фінансової системи», — пише агентство.

Там пояснили, що зусилля росії уникнути першого великого дефолту за міжнародними облігаціями після 1917 року наприкінці травня натрапили на протидію США, коли управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) фактично заблокувало москві можливість виплат за борговими зобовʼязаннями.

Дефолт є значною мірою символічним, враховуючи, що росія наразі не може брати в борг за кордоном і не потребує цього завдяки багатим надходженням від експорту нафти й газу. Але нинішній статус знизить можливість для позик у майбутньому.

Рейтингові агентства зазвичай офіційно знижують кредитний рейтинг країни, щоб відобразити дефолт, але це не стосується росії, оскільки більшість агентств у звʼязку з вторгненням в Україну більше не оцінюють цю країну.