Ситуація на фронті 27 червня: росіяни намагаються оточити Лисичанськ, а ЗСУ просуваються на Херсонщині — на мапах «Бабеля»

Російські війська намагаються оточити Лисичанськ з південного сходу та півдня. Вони закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Водночас ЗСУ поступово просуваються на Херсонщині, зокрема в районі Високопілля.

Про ситуацію на фронтах 27 червня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

на Харківщині росіяни далі стримують українські війська, щоб не допустити їхнього виходу на державний кордон;

окупанти вдаються до контратак, зокрема наступали на Дементіївку, але зазнали втрат та відійшли;

також вони намагалися наступати на села Довгалівка та Залиман неподалік Балаклії, але теж безуспішно;

армія рф спробувала наступати і з Довгенького в напрямку Слов’янська, але штурм ЗСУ відбили;

крім цього, російські військові обстріляли Харків — загинули щонайменше чотири людини.

Донбас

росіяни намагаються оточити Лисичанськ;

наступ з південного заходу було відбито, водночас з півдня російські війська, найімовірніше, захопили Вовчоярівку і ведуть бої у Верхньокам’янці. Вони закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу;

спроби наступу в районі Берестового та Клинового були відбиті;

також росіяни штурмували село Вершина з боку села Роти, мають частковий успіх і намагаються закріпитися на трасі, яка веде до Бахмуту;

армія рф обстрілювала Бахмут, Берестове, Соледар, Лисичанськ, Авдіївку, Піски та інші населені пункти Донбасу;

ЗСУ поступово просуваються на південь від Павлівки, російські окупанти намагалися контратакувати, але безуспішно.

Південь

на півдні України продовжуються тактичні бойові дії, росіяни обстріляли райони неподалік села Малинівка.

Херсонщина