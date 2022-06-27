Ситуація на фронті 27 червня: росіяни намагаються оточити Лисичанськ, а ЗСУ просуваються на Херсонщині — на мапах «Бабеля»

Російські війська намагаються оточити Лисичанськ з південного сходу та півдня. Вони закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Водночас ЗСУ поступово просуваються на Херсонщині, зокрема в районі Високопілля.
Про ситуацію на фронтах 27 червня дивіться на мапах «Бабеля».
Харківська область
- на Харківщині росіяни далі стримують українські війська, щоб не допустити їхнього виходу на державний кордон;
- окупанти вдаються до контратак, зокрема наступали на Дементіївку, але зазнали втрат та відійшли;
- також вони намагалися наступати на села Довгалівка та Залиман неподалік Балаклії, але теж безуспішно;
- армія рф спробувала наступати і з Довгенького в напрямку Слов’янська, але штурм ЗСУ відбили;
- крім цього, російські військові обстріляли Харків — загинули щонайменше чотири людини.
Донбас
- росіяни намагаються оточити Лисичанськ;
- наступ з південного заходу було відбито, водночас з півдня російські війська, найімовірніше, захопили Вовчоярівку і ведуть бої у Верхньокам’янці. Вони закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу;
- спроби наступу в районі Берестового та Клинового були відбиті;
- також росіяни штурмували село Вершина з боку села Роти, мають частковий успіх і намагаються закріпитися на трасі, яка веде до Бахмуту;
- армія рф обстрілювала Бахмут, Берестове, Соледар, Лисичанськ, Авдіївку, Піски та інші населені пункти Донбасу;
- ЗСУ поступово просуваються на південь від Павлівки, російські окупанти намагалися контратакувати, але безуспішно.
Південь
- на півдні України продовжуються тактичні бойові дії, росіяни обстріляли райони неподалік села Малинівка.
Херсонщина
- у Херсонській області ЗСУ продовжують поступові контрнаступальні дії. Згідно з останніми повідомленнями Генштабу, активні бої тривають неподалік Високопілля.