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Ситуація на фронті 27 червня: росіяни намагаються оточити Лисичанськ, а ЗСУ просуваються на Херсонщині — на мапах «Бабеля»

Автор:
Олексій Ярмоленко
Дата:

Російські війська намагаються оточити Лисичанськ з південного сходу та півдня. Вони закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Водночас ЗСУ поступово просуваються на Херсонщині, зокрема в районі Високопілля.

Про ситуацію на фронтах 27 червня дивіться на мапах «Бабеля».

Харківська область

  • на Харківщині росіяни далі стримують українські війська, щоб не допустити їхнього виходу на державний кордон;
  • окупанти вдаються до контратак, зокрема наступали на Дементіївку, але зазнали втрат та відійшли;
  • також вони намагалися наступати на села Довгалівка та Залиман неподалік Балаклії, але теж безуспішно;
  • армія рф спробувала наступати і з Довгенького в напрямку Слов’янська, але штурм ЗСУ відбили;
  • крім цього, російські військові обстріляли Харків — загинули щонайменше чотири людини.

«Бабель»

Донбас

  • росіяни намагаються оточити Лисичанськ;
  • наступ з південного заходу було відбито, водночас з півдня російські війська, найімовірніше, захопили Вовчоярівку і ведуть бої у Верхньокам’янці. Вони закріплюються південніше Лисичанського нафтопереробного заводу;
  • спроби наступу в районі Берестового та Клинового були відбиті;
  • також росіяни штурмували село Вершина з боку села Роти, мають частковий успіх і намагаються закріпитися на трасі, яка веде до Бахмуту;
  • армія рф обстрілювала Бахмут, Берестове, Соледар, Лисичанськ, Авдіївку, Піски та інші населені пункти Донбасу;
  • ЗСУ поступово просуваються на південь від Павлівки, російські окупанти намагалися контратакувати, але безуспішно.

«Бабель»

«Бабель»

Південь

  • на півдні України продовжуються тактичні бойові дії, росіяни обстріляли райони неподалік села Малинівка.

«Бабель»

Херсонщина

  • у Херсонській області ЗСУ продовжують поступові контрнаступальні дії. Згідно з останніми повідомленнями Генштабу, активні бої тривають неподалік Високопілля.

«Бабель»