Окупанти обстріляли Харків — загинули чотири людини

В результаті сьогоднішніх ударів російських військ по Харкову загинули чотири людини.

Про це повідомив очільник області Олег Синєгубов.

«Увечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці у Харкові. На жаль, є загиблі — четверо людей. Постраждалих — 19, з них 4 дитини», — повідомив Синєгубов.

За його словами, окупанти влучали по виключно цивільній інфраструктурі, де лише мирні жителі. «Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривоги — одразу йти до укриття!» — додав очільник області.