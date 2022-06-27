Вечірнє зведення Генштабу: Ворог закріплюється на південних підступах до Лисичанська

Оперативна інформація від Генерального штабу станом на 18:00 понеділка, 27 червня:
- очікується продовження авіаційних та ракетних ударів з території та повітряного простору білорусі;
- противник з мінометів обстрілював Покровку та Старикове Сумської області. Також застосував реактивну артилерію в районах населених пунктів Порозок та Верхня Пожня Сумської області;
- на Харківському напрямку ворог намагався штурмувати район населеного пункту Дементіївка, проте успіху не мав і відійшов. Також українські воїни успішно відбили ворожі штурми в напрямку Довгалівки та Залиману;
- окупанти вживають заходів з оперативного маскування та намагаються увести підрозділи ЗСУ в оману, для чого встановлюють на оборонних позиціях дерев’яні макети танків;
- біля Словʼянська, намагаючись взяти під контроль Мазанівку, противник вів наступ з району населеного пункту Довгеньке. Отримав відсіч українських захисників та з втратами відійшов;
- на Лисичанському напрямку зафіксовані обстріли із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам’янка та Соледар. Ворог вів наступ у напрямку Вовчоярівка — Верхньокам’янка, мав частковий успіх і закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль наших військ вів наступ на напрямку Підлісне — Лисичанськ, проте безуспішно;
- на Бахмутському напрямку ворог обстрілює із артилерії різних калібрів райони населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина та Травневе. Українські воїни успішно припинили ворожу спробу розвідки боєм в районі Берестового та наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли;
- ворог має частковий успіх на напрямку Роти — Вершина, намагається закріпитися на перехресті автотраси Е-40;
- на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстрілював із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Піски, Авдіївка, Катеринівка, Червоне та Малинівка. Завдав авіаційного удару поблизу Красногорівки;
- українські воїни зупинили наступ окупантів у напрямку Петрівське — Шевченко та відкинули ворога назад;
- у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України противник утримує два носії крилатих ракет морського базування «Калібр».