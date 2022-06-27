Російські хакери масово атакували Литву на тлі скандалу з блокуванням транзиту до Калінінграда

У Литві повідомили про масштабну кібератаку на державну мережу передачі даних, а також на приватні компанії та литовські органи влади. Відповідальність за неї взяла російська хакерська група Killnet.

Про це пише Delfi.

За даними Національного центру кібербезпеки Литви, наразі визначаються найбільш вразливі сайти та посилюється їхній захист. Крім цього, тривають відновлювальні роботи постраждалих мереж.

«Дуже ймовірно, що атаки такої ж чи більшої інтенсивності продовжуватимуться найближчими днями, особливо в транспортному, енергетичному та фінансовому секторах», — заявив виконувач обовʼязків голови Національного центру кібербезпеки Йонас Скардінскас.

Експерти також зазначають, що найближчими днями кількість атак на Литву в кіберпросторі лише збільшиться. Зловмисники застосовують DDoS-атаки — надсилають десятки тисяч запитів на сайти та мережі, з якими вони не справляються та вимикаються.