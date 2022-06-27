Зеленський опублікував відео з Кременчука, де російські ракети влучили у ТЦ. Є загиблі

Президент Володимир Зеленський опублікував відео з Кременчука, де російські ракети влучили в ТЦ «Амстор». Він зазначив, що на момент удару біля ТЦ і в ньому було понад тисячу цивільних.

«ТРЦ палає, рятувальники займаються гасінням пожежі, кількість жертв неможливо навіть уявити. Жодної небезпеки для російської армії. Жодної стратегічної цінності. Лише намагання людей жити нормальним життям, що так злить окупантів», — написав він.

Мер міста Віталій Малецький заявив, що удар прийшовся в дуже людне місце, яке «на 100% немає відношення до військових дій». Він додав, що вже відомо про загиблих.