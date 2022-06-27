PayPal дозволив українцям робити перекази без комісії до вересня

Електронна платіжна система PayPal продовжила до вересня пільгові умови переказів для українців — без сплати комісії.

Про це у своєму Telegram-каналі пише пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

«З 17 березня українці могли здійснювати грошові перекази з-за кордону, що дало змогу підтримувати рідних та збирати кошти на армію без перешкод. За першими домовленостями всі платежі до 30 червня для українців здійснювалися без комісії. Зараз цей термін продовжено до кінця вересня», — повідомили там.

За даними відомства, за чотири місяці роботи PayPal в Україні українці створили там 200 тисяч акаунтів та загалом переказали близько $200 мільйонів.

«Вдячні PayPal за підтримку та продовжуємо співпрацю далі. Сподіваємося, що наступним кроком стане запуск бізнес-акаунтів для користувачів з України», — наголосили у Мінцифри.