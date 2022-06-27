ЗСУ відтісняють росіян на півдні. Військові просять не коментувати контрнаступ на Херсонщині

За її словами, окупанти змушені облаштовувати запасні рубежі. Періодично вони намагаються відновити положення та проводять вилазки, атаки, щоб зайти у звільнені райони. Ворог використовує тактику авіаційних та ракетних ударів у глибокий тил. Одна з причин — відсутність успіхів на суходолі.

Щодо шкоди через висвітлення дій ЗСУ на Херсонському напрямку Гуменюк заявила наступне: «На жаль, деякі елементи очікування, такого дуже емоційного очікування, суттєво нашкодили тому, як відбувалось наше просування. Тому саме ці занадто радісні і передчасні повідомлення дуже недоречні в такий час, коли триває військова операція».

Вона додала, що операція триває на відкритій степовій місцевості, яка дуже складна для ведення відкритих боїв. Крім того, українська сторона наразі не має відповідної потужної артилерії, яка була б такою далекобійною, як у ворога.

«Для того, щоб нам прозвітувати про якісь суттєві досягнення, нам треба дуже далеко відігнати ворога, щоб він не накривав наші позиції. Тому ще раз звертаюсь до всіх можновладців, до всіх публічних особистостей: не поспішайте поперед військового командування, дайте військовим зробити свою роботу», — закликала речниця.