Росіяни на Луганщині зруйнували понад 60 закладів та пам’яток культури

У Луганській області російські окупанти загалом зруйнували понад 60 закладів та пам’яток культури. Про це 27 червня повідомив глава ОДА Сергій Гайдай.

До початку російського вторгнення в області було 643 заклади культури, близько 600 із них зараз перебувають під окупацією. Про поточний стан багатьох достеменно невідомо.

Втім, офіційно зафіксовано повне руйнування 14 об’єктів, ще 47 мають серйозні пошкодження, більшість із них зруйновані на 70—90%. Зокрема, у Сєвєродонецьку зруйнований драматичний театр та музичний коледж.