У МВС розповіли, що робити з автівкою, пошкодженою або втраченою через російську агресію

Сервісні центри МВС надають послугу вибракування транспортного засобу.
Про це повідомили у відомстві.
«Наразі чимало громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли внаслідок дій росії авто було або пошкоджене, або втрачене. Знайти вихід із таких ситуацій допоможуть у сервісному центрі МВС», — йдеться в повідомленні.
Якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу.
Для проведення процедури потрібно підготувати такий пакет документів:
- паспорт;
- ІПН;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Послуга вибракування транспортного засобу надається безкоштовно.
- Кабінет міністрів зареєстрував у Раді три законопроєкти з новими правилами розмитнення автомобілів. Вони передбачають зміни до Податкового, Бюджетного та Митного кодексів. Законопроєкт № 7466 передбачає зміну формули розмитнення автомобіля. Тепер вона не враховуватиме вартість автівки, а лише вік, тип і обʼєм двигуна, а також ексклюзивність транспортного засобу. Крім цього, юридичні та фізичні особи, які розмитнюють автомобілі, що вперше підлягають реєстрації в Україні, звільняються від сплати збору на обовʼязкове державне пенсійне страхування.