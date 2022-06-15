Уряд подав три законопроєкти з новими правилами розмитнення авто. Що вони передбачають

Кабінет міністрів зареєстрував у Раді три законопроєкти з новими правилами розмитнення автомобілів. Вони внесуть зміни до Податкового, Бюджетного та Митного кодексу.

Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук.

Перший законопроєкт №7466 передбачає зміну формули розмитнення автомобіля. Тепер вона не враховуватиме вартість автівки, а лише вік, тип і об’єм двигуна, а також ексклюзивність транспортного засобу. Також юридичні та фізичні особи, які розмитнюють автомобілі, що вперше підлягають реєстрації в Україні, звільняються від сплати збору на обовʼязкове державне пенсійне страхування

Другий законопроєкт №7467 пропонує, щоб 50% вартості акцизного податку за розмитнення авто йшло до державного бюджету, а інші 50% — до спецфонду державного бюджету. Третій законопроєкт №7468 законодавчо закріплює можливість розмитнення автомобіля через додаток або портал «Дія».