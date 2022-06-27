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Втрати росіян в Україні сягнули 35 тисяч вбитими

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 27 червня у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 35 000 військовослужбовців.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім цього, російська армія втратила:

  • 1 552 танки;
  • 3 687 бойових броньованих машин;
  • 771 артилерійську систему;
  • 243 реактивні системи залпового вогню;
  • 101 засіб протиповітряної оборони;
  • 217 літаків;
  • 184 гелікоптери;
  • 2 575 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 14 кораблів/катерів;
  • 636 дронів оперативно-тактичного рівня;
  • 60 одиниць спеціальної техніки;
  • 139 крилатих ракет.