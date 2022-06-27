У Маріуполі в одному з будинків знайшли понад 100 тіл загиблих

У Лівобережному районі Маріуполя у будинку на перехресті проспекту Перемоги та вулиці Меотиди знайшли понад 100 тіл загиблих.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

Це — наслідки влучання російської авіабомби. Тіла вбитих досі перебувають під завалами. За словами радника мера міста, російські окупанти не планують ховати загиблих.

У місті продовжують ексгумувати тіла. У приоритеті — двори шкіл та дитячих садочків. Після ексгумації росіяни оборобляють ями від запаху. На вулицях міста та у дворах після ексгумацій такі процедури не проводять.