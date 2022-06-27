Ранкове зведення Генштабу: ЗСУ відбили штурм на Бахмутському напрямку, росіяни намагаються блокувати Лисичанськ з півдня

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на ранок 27 червня. Наразі ситуація така:

За наявною інформацією, керівництво білорусі продовжує надавати військову підтримку рф, зокрема, до Білгородської області росії відправили чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

На Сіверському напрямку росіяни продовжили обстріли цивільної та військової інфраструктури у районах Хрінівки та Янжулівки Чернігівської області. Росія вдарила з авіації по Славгороду Сумської області.

На Харківському напрямку війська рф обстрілюють із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії Харків, Шевелівку, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівку та Руську Лозову. Росіяни безуспішно штурмували у районі населених пунктів Дементіївка та Питомник. Окупанти рф дистанційно мінували місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги.

На Слов’янському напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина, а також обстрілював із ствольної та реактивної артилерії в районах Богородичного, Адамівки, Хрестища, Грушувахи, Світличного і Курульки. Також російські окупанти завдали авіаудару неподалік Довгенького. Армія росії веде наступ у напрямку населеного пункту Мазанівка, бій триває.

На Донецькому напрямку росіяни за підтримки артилерії намагаються блокувати Лисичанськ з півдня. Крім Лисичанська, обстрілюють Вовчоярівку, Лоскутівку та Верхньокам’янку. У районі Вовчоярівки тривають бої. Поблизу Верхньокам’янки захисники України завдали росіянам значних втрат та змусили ворога відійти.

На Краматорському напрямку армія рф обстріляла із артилерії райони Райгородка та Маяків.

На Бахмутському напрямку росія обстрілювала із мінометів, ствольної та реактивної артилерії Спірне, Берестове, Білогорівку, Клинове та Зайцеве. Біля Покровського війська рф вдарили з авіації. Українські військові виявили та знешкодили диверсійно-розвідувальні групи поблизу Спірного та Яковлівки, а також відбили штурм у напрямку Клинового. Українські захисники зупинили наступ росії у районах населених пунктів Берестове та Вершина. Окупанти відійшли. Росіяни облаштовують нові позиції, зокрема, блокпости у районі Миколаївки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках російські військові завдали авіаударів у районах Красногорівки, Веселого, Вугледару, Шевченка, Пречистівки, Мар’їнки та Павлівки. Росіяни завдали ракетно-авіаційного удару по Авдіївці. Поблизу Марʼїнки українські військові зупинили спробу ворога піти вперед.

На Південнобузькому напрямку армія рф намагається утримати займані рубежі. Росіяни обстріляли Велику Костромку, Потьомкине, Князівку, Партизанське, Квітневе, Степову Долину. Українська авіація завдала кількох вдалих авіаударів по скупченнях росіян.

В акваторії Чорного моря російські окупанти утримують у готовності до завдання ракетних ударів два носії високоточної зброї.