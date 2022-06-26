Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили російські штурми в районах Долини, Курульки і Мазанівки та завдали значних втрат у районі Павлівки

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. ЗСУ успішно відбили російські штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки і завдали ворогу значних втрат у районі Павлівки.
- На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил рф диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій в Україні.
- На Сіверському напрямку рф утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ західного військового округу. Обстріляли цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.
- На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.
- На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. ЗСУ успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.
- На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.
- На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.
- На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали українські позиціїз мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.
- ЗСУ завдали армії рф значних втрат в районі Павлівки. Після невдалого штурму окупанти відійшли.
- На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках війська рф обстрілювали українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавали ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів у тилових районах Сил оборони.
- На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдали ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.
- За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.
- Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.
- На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити «фільтраційні» заходи щодо місцевих жителів. На ворожих блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.