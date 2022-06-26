Вечірнє зведення Генштабу: ЗСУ відбили російські штурми в районах Долини, Курульки і Мазанівки та завдали значних втрат у районі Павлівки

Генштаб оприлюднив оперативну інформацію станом на 18:00. ЗСУ успішно відбили російські штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки і завдали ворогу значних втрат у районі Павлівки.

На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил рф диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій в Україні.

На Сіверському напрямку рф утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ західного військового округу. Обстріляли цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. ЗСУ успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник за підтримки артилерії намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали українські позиціїз мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка.

ЗСУ завдали армії рф значних втрат в районі Павлівки. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках війська рф обстрілювали українські позиції зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавали ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів у тилових районах Сил оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдали ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.

Триває блокада північно-західної частини акваторії Чорного моря.

На тимчасово захоплених територіях окупаційна влада продовжує проводити «фільтраційні» заходи щодо місцевих жителів. На ворожих блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.