Війська росії стягують сили до Слов’янська. Вони спробують повторити сценарій Маріуполя

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко заявив, що російські окупанти стягують сили до Слов’янська. Вони спробують повторити сценарій Маріуполя.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Спостерігаємо накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії на Слов’янському напрямку. Ворог застосовує свою тактику і намагається посунутися ближче до лінії нашої оборони для того, щоб окрім ракет, літаків, які вони системно використовують на Донеччині, використовувати ствольну артилерію для обстрілів міста. Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому зі Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію», — сказав Кириленко, додавши, що українські захисники підготувалися до подібного.

Кириленко повідомив, що наразі вся лінія зіткнення під обстрілами.