Ранкове зведення Генштабу: Війська росії намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуації на фронті станом на 26 червня. Наразі ситуація така:

На Слов’янському напрямку війська росії основні зусилля зосереджували на наступі в напрямках Довгенького та Мазанівки.

На Донецькому напрямку росіяни намагаються оточити ЗСУ в районі Лисичанська. Ворог завдав авіаційного удару парою Су-25 в районі населеного пункту Біла Гора.

На Південнобузькому напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі.

Майже на всій лінії зіткнення війська росії ведуть обстріли цивільної інфраструктури і позицій ЗСУ.

У Чорному морі перебувають два носії крилатих ракет «Калібр», які готові до запуску.