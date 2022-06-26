NYT: Шпигуни ЦРУ працюють в Києві та передають таємну інформацію, також в Україні діє мережа іноземних військових

Попри заяви країн-членів НАТО про неучасть у війні росії проти України вони продовжують активно допомагати українським військовим. Зокрема, у Києві таємно діють шпигуни ЦРУ, чиє завдання — передавати українському командуванню найбільш чутливі розвідувальні дані.

Про це пише The New York Times із посиланням на власні джерела.

Значна частина західних військових, які допомагають Україні, дійсно перебувають за кордоном. Зокрема, на авіабазі Рамштайн, де відбувається обробка запитів українського командування на постачання зброї. Однак є певна кількість західних військових, які діють безпосередньо в Україні.

Мережа шпигунів ЦРУ допомагає українському командуванні із передачею та аналізом розвідувальних даних, однак вони більше мають досвід в Іраку та Афганістані, тобто з організацією повстанських дій, а не повномасштабної війни. Крім цього, у ЦРУ прекрасно усвідомлюють, що росіяни теж знають про їхню діяльність.

Крім цього, в Україні також діє і мережа західних військових, які займаються організацією логістики постачань західного озброєння. Також вони таємно проводять навчання українських військових. Вони не воюють разом із ЗСУ на передовій, але консультують їх із глибоких тилових штабів, або віддалено за допомогою зашифрованого звʼязку.